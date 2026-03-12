Кроме атаки на больницу, под атаку попали и другие населенные пункты области. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Что известно о последствиях обстрела?

Российские войска 12 марта около 10:00 обстреляли одну из больниц в Херсоне. По данным властей, взрывные травмы, контузии и осколочные ранения получили 21-летний парень, 22-летняя девушка и 60-летний мужчина. Двум молодым пострадавшим медики оказали помощь на месте и назначили амбулаторное лечение, тогда как 60-летнего мужчину госпитализировали.

Под обстрел попали и другие населенные пункты области. Еще одна пострадавшая – 47-летняя жительница поселка Белозерка. Она получила ранения во время российского обстрела населенного пункта около 10:30. Женщину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями нижних конечностей и сотрясением мозга.

Кроме того, около 11:40 российские военные обстреляли Зеленовку Херсонской общины. Во дворе частного дома ранения получили 61-летний мужчина и 60-летняя женщина.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения конечностей, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивают как средней тяжести.

Какие еще города попали недавно под российские обстрелы?

  • Оккупанты посреди дня 11 марта атаковали Запорожье КАБами. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Известно, что количество пострадавших возросло до 12. Они имеют, в частности, осколочные и резаные раны, а также испытали острую реакцию на стресс.

  • Херсон попал под обстрел и накануне, 11 марта. Российские войска атаковали маршрутку в Херсоне дроном со взрывчаткой. Известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

  • В этот же день в Харькове прогремел взрыв, вызванный ударом российского беспилотника "Шахед" по частному сектору Шевченковского района. Два человека погибли и семь пострадали.