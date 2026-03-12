Кроме атаки на больницу, под атаку попали и другие населенные пункты области. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Что известно о последствиях обстрела?
Российские войска 12 марта около 10:00 обстреляли одну из больниц в Херсоне. По данным властей, взрывные травмы, контузии и осколочные ранения получили 21-летний парень, 22-летняя девушка и 60-летний мужчина. Двум молодым пострадавшим медики оказали помощь на месте и назначили амбулаторное лечение, тогда как 60-летнего мужчину госпитализировали.
Под обстрел попали и другие населенные пункты области. Еще одна пострадавшая – 47-летняя жительница поселка Белозерка. Она получила ранения во время российского обстрела населенного пункта около 10:30. Женщину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями нижних конечностей и сотрясением мозга.
Кроме того, около 11:40 российские военные обстреляли Зеленовку Херсонской общины. Во дворе частного дома ранения получили 61-летний мужчина и 60-летняя женщина.
У пострадавших диагностировали осколочные ранения конечностей, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивают как средней тяжести.
Какие еще города попали недавно под российские обстрелы?
Оккупанты посреди дня 11 марта атаковали Запорожье КАБами. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура. Известно, что количество пострадавших возросло до 12. Они имеют, в частности, осколочные и резаные раны, а также испытали острую реакцию на стресс.
Херсон попал под обстрел и накануне, 11 марта. Российские войска атаковали маршрутку в Херсоне дроном со взрывчаткой. Известно о по меньшей мере 20 пострадавших.
В этот же день в Харькове прогремел взрыв, вызванный ударом российского беспилотника "Шахед" по частному сектору Шевченковского района. Два человека погибли и семь пострадали.