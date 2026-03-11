Сейчас информацию о последствиях атаки уточняют. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехнов.

Что известно о взрыве?

В Харькове утром 11 марта был слышен взрыв. Предварительно зафиксировано попадание дрона-камикадзе типа "Шахед" в частный сектор Шевченковского района города.

В результате вражеского удара по гражданскому предприятию есть раненые. По предварительной информации, известно о двух погибших людях.

Стоит отметить, что в течение последних дней Харьков неоднократно подвергается атакам российских беспилотников и ракет. Враг регулярно применяет дроны-камикадзе для ударов по городу и области.

Местные власти призывают жителей во время воздушных тревог находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.

Что известно о последних атаках на Харьков?