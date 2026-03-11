Сейчас информацию о последствиях атаки уточняют. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехнов.
Что известно о взрыве?
В Харькове утром 11 марта был слышен взрыв. Предварительно зафиксировано попадание дрона-камикадзе типа "Шахед" в частный сектор Шевченковского района города.
В результате вражеского удара по гражданскому предприятию есть раненые. По предварительной информации, известно о двух погибших людях.
Стоит отметить, что в течение последних дней Харьков неоднократно подвергается атакам российских беспилотников и ракет. Враг регулярно применяет дроны-камикадзе для ударов по городу и области.
Местные власти призывают жителей во время воздушных тревог находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.
Что известно о последних атаках на Харьков?
Вечером понедельника, 9 марта, и ночью 10 числа оккупанты ударили дронами по разным районам Харькова. По данным ОВА, в городе после атаки вражеского БпЛА вечером 9 марта загорелись 2 машины.
В полиции отметили, что удар произошел в 20:55 вблизи жилого дома. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, в домах вблизи прилета пожара нет, но выбито много окон.
Повреждено остекление 2 многоэтажных домов и еще 7 машин. По состоянию на 22:14, по данным мэра, известно о шести пострадавших.