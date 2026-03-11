Наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехнов.
Що відомо про вибух?
У Харкові вранці 11 березня було чутно вибух. Попередньо зафіксовано влучання дрона-камікадзе типу "Шахед" у приватний сектор Шевченківського району міста.
Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих людей.
Варто зазначити, що протягом останніх днів Харків неодноразово зазнає атак російських безпілотників та ракет. Ворог регулярно застосовує дрони-камікадзе для ударів по місту та області.
Місцева влада закликає жителів під час повітряних тривог перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки.
Що відомо про останні атаки на Харків?
Ввечері понеділка, 9 березня, та вночі 10 числа окупанти вдарили дронами по різних районах Харкова. За даними ОВА, у місті після атаки ворожого БпЛА ввечері 9 березня загорілися 2 автівки.
В поліції зазначили, що удар стався о 20:55 поблизу житлового будинку. Як уточнив мер міста Ігор Терехов, у будинках поблизу прильоту пожежі немає, але вибито багато вікон.
Пошкоджено скління 2 багатоповерхових будинків та ще 7 машин. Станом на 22:14, за даними мера, відомо про шістьох постраждалих.