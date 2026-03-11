Наразі інформацію про наслідки атаки уточнюють. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехнов.

Що відомо про вибух?

У Харкові вранці 11 березня було чутно вибух. Попередньо зафіксовано влучання дрона-камікадзе типу "Шахед" у приватний сектор Шевченківського району міста.

Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих людей.

Варто зазначити, що протягом останніх днів Харків неодноразово зазнає атак російських безпілотників та ракет. Ворог регулярно застосовує дрони-камікадзе для ударів по місту та області.

Місцева влада закликає жителів під час повітряних тривог перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Що відомо про останні атаки на Харків?