Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські "Шахеди".
Де летять "Шахеди"?
В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
У Харкові пролунав вибух. На межі Холодногірського та Шевченківського районів зафіксовано удар ворожим бойовим дроном "Шахед". Деталі уточнюємо, – написав мер Терехов.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

БпЛА на Харків з півночі!

БпЛА на Чернігів з півночі!

БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину, курсом на Сновськ.
– написав мер Терехов.
У Харкові пролунав вибух.
На межі Холодногірського та Шевченківського районів зафіксовано удар ворожим бойовим дроном "Шахед". Деталі уточнюємо,
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
БпЛА на Харків з півночі!
БпЛА на Чернігів з півночі!
БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.
БпЛА на Кривий Ріг з півдня.
БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину, курсом на Сновськ.
БпЛА на Харків з півночі!