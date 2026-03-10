Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, то подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські "Шахеди".

19:18, 10 березня

У Харкові пролунав вибух.

На межі Холодногірського та Шевченківського районів зафіксовано удар ворожим бойовим дроном "Шахед". Деталі уточнюємо,
– написав мер Терехов.

19:17, 10 березня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

19:10, 10 березня

БпЛА на Харків з півночі!

18:56, 10 березня

  • БпЛА на сході Сумщини курсом на Конотоп.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Золочів, Богодухів.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Мену.
18:46, 10 березня

БпЛА на Чернігів з півночі!

18:38, 10 березня

БпЛА з Чорного моря курсом на Одещину.

18:34, 10 березня

БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

18:33, 10 березня

БпЛА з Брянської обл., рф на Чернігівщину, курсом на Сновськ.

18:28, 10 березня

БпЛА на Харків з півночі!

18:12, 10 березня

  • БпЛА на сході Сумщині курсом на Суми, Ромни.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Золочів.
  • БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.