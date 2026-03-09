Про це поінформував начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про обстріл Харкова?

За даними ОВА, у місті після атаки ворожого БпЛА загорілися 2 автівки. Як уточнив мер міста Ігор Терехов, у будинках поблизу прильоту пожежі немає, але вибито багато вікон.

Пошкоджено скління 2 багатоповерхових будинків та ще 7 машин. Станом на 21:38 відомо про п'ятеро постраждалих, серед них – малолітня дитина.

Місцева влада додала, що що травмованим оперативно надається медична допомога. Усі інші екстрені служби також працюють на місці події.

Зазначимо, що лише кілька годин тому, просто посеред дня росіяни вдарили дроном по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждала людина.

