Ворог намагається залишити Сумщину без світла. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олег Григоров.

Що відомо про удари по енергетиці Сумської області?

За словами Григорова, у населених пунктах Сумського й Охтирського районів унаслідок російських атак можливі перебої з електропостачанням. Там частина мешканців залишається без світла.

Водночас він наголосив, що енергетики та аварійні бригади працюють над оперативним відновленням світла в домівках жителів. До того ж у громадах працюють пункти незламності, тож у разі тривалих відключень люди можуть скористатися ними.

Зазначимо, що в неділю, 8 березня, у Сумському районі російський дрон поцілив у пасажирський потяг Київ – Суми, де було близько 200 пасажирів.

Яка ситуація на кордоні Сумщини?