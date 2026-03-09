Ворог намагається залишити Сумщину без світла. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олег Григоров.

Що відомо про удари по енергетиці Сумської області?

За словами Григорова, у населених пунктах Сумського й Охтирського районів унаслідок російських атак можливі перебої з електропостачанням. Там частина мешканців залишається без світла.

Водночас він наголосив, що енергетики та аварійні бригади працюють над оперативним відновленням світла в домівках жителів. До того ж у громадах працюють пункти незламності, тож у разі тривалих відключень люди можуть скористатися ними.

Зазначимо, що в неділю, 8 березня, у Сумському районі російський дрон поцілив у пасажирський потяг Київ – Суми, де було близько 200 пасажирів.

Яка ситуація на кордоні Сумщини?

  • Минулого тижня російська армія знову активізувала атаки на прикордонні території Сумщини, зокрема в Есманьській і Краснопільській громадах. У Есманьській громаді ворог закріпився в Комарівці, а села Бобилівка, Сидорівка та Харківка фактично опинилися в "сірій зоні".

  • Нещодавно російські військові вивезли 19 мешканців села Сопич на Сумщині до Брянської області. Ті жителі, які залишилися в населеному пункті, раніше офіційно відмовилися від евакуації, після чого зв'язок із ними зник.

  • Саме село Сопич, де до повномасштабної війни мешкало приблизно 300 людей, російські війська змогли взяти під контроль. Також окупанти просунулися в районах Попівки, Високого та Комарівки.