Попередньо, обійшлося без постраждалих, однак тепловоз зазнав пошкоджень. Про це повідомляє "Суспільне".

Що відомо про атаку?

Уранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Київ – Суми. Інцидент стався на території Сумського району.

У момент удару в поїзді перебували приблизно 200 пасажирів. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, внаслідок атаки було пошкоджено тепловоз. На місці події працюють відповідні служби, які з’ясовують усі обставини інциденту.

Після влучання безпілотника рух поїзда тимчасово зупинили. Через пошкодження тепловоза потяг не міг продовжувати маршрут.

Згодом до складу приєднали інший локомотив, який доставив пасажирів до кінцевої станції. Наразі правоохоронці документують наслідки атаки.

Атака Росії 8 березня: де ще є влучання?