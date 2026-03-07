Якщо у вашому місті пролунала сирена – негайно прямуйте до найближчого укриття. Де зараз фіксують ворожі дрони – слідкує 24 Канал. Інформацію ми беремо з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ та моніторингових спільнот.

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті