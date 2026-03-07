Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

До теми Було кілька хвиль, – Братчук повідомив, що намагалися вразити росіяни вночі

Які наслідки по Полтавській області вдень 7 березня?

Віталій Дяківнич зауважив, що внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, а також приватного домоволодіння та легкового авто.

Одна людина зазнала травм середньої тяжкості та була госпіталізована,

– зауважив посадовець.

Начальник Полтавської ОВА також закликав жителів регіону реагувати на сигнали повітряних тривог та перебувати в укриттях.

Куди ворог ще бив 7 березня?