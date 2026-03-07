Збиттів було дуже багато не лише у морі, а й безпосередньо перед берегом. Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, під час обстрілу 7 березня були влучання у різні об'єкти.

Куди саме цілився ворог на Одещині?

Незмінними цілями для окупантів залишаються портова інфраструктура, промислові об'єкти. Саме ці локації найчастіше атакує ворог в Одесі та області. Наслідки нових влучань вже усунули. Найголовніше, і це свідчить про роботу засобів протиповітряної оборони, що немає постраждалих та загиблих.

Масована атака була гучною, продовжувалась у кілька хвиль. Зараз ворог обрав тактику, яка полягає в тому, щоб упродовж дня кілька разів запускати "Шахеди" як елемент тиску, роздратування населення,

– пояснив Сергій Братчук.

Дорозвідка, аеророзвідка дуже активно працюють. Очевидно, що ворог потенційно готується до використання ракет. Упродовж тижня уже були ракетні обстріли, балістика летіла з території тимчасово окупованого Криму.

Очевидно, що ворог готує масовані атаки, упродовж доби Сили ППО змушені по кілька відпрацьовувати, виїжджати на позиції. Це вносить корективи в роботу економіки, ворог це розуміє і намагається використати. Але черговий масований обстріл Україна відбила максимально наскільки це було можливо.

Що відомо про удари по Одещині?