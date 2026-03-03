Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Дивіться також У Києві прогриміли вибухи, для деяких регіонів зберігається загроза: куди рухаються ворожі дрони

Які наслідки атаки на Одещину?

Внаслідок удару безпілотниками у регіоні постраждала портова та транспортна інфраструктура. Зокрема було пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери. Також ворожі дрони вибили вікна в адміністративних будівлях.

Кіпер зауважив, що загоряння на місці події не зафіксовано. Постраждалих також, на щастя, немає.

Для усунення наслідків атаки уже працюють спеціальні служби та комунальні підприємства. Правоохоронці документують пошкодження та фіксують чергові воєнні злочини країни-агресорки.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще нещодавно гриміли вибухи?