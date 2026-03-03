Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки на Одещину?
Внаслідок удару безпілотниками у регіоні постраждала портова та транспортна інфраструктура. Зокрема було пошкоджено склад сухих вантажів та дорожні контейнери. Також ворожі дрони вибили вікна в адміністративних будівлях.
Кіпер зауважив, що загоряння на місці події не зафіксовано. Постраждалих також, на щастя, немає.
Для усунення наслідків атаки уже працюють спеціальні служби та комунальні підприємства. Правоохоронці документують пошкодження та фіксують чергові воєнні злочини країни-агресорки.
Де ще нещодавно гриміли вибухи?
Ввечері 2 березня Повітряні сили попередили жителів столиці про рух ударних дронів у районі Київського водосховища. Близько 22:00 у Києві гриміли вибухи – мер Кличко повідомив про роботу ППО.
Дещо раніше ворог атакував п'ятьма дронами Кривий Ріг. Під ударом опинилось підприємство у місті. У будівлі спалахнула пожежа.
1 березня російські війська завдали удару по Харкову. Внаслідок атаки безпілотниками постраждав гуртожиток у Шевченківському районі. Терехов повідомив про загоряння та проведення евакуації людей. 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес, а 69-річна жінка звернулась за допомогою до медиків.