Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Які наслідки ударів по Харкову?

Про перший удар по Харкову Ігор Терехов повідомив о пів на шосту ранку: згодом атаки продовжилися, наслідки фіксують у кількох районах міста.

Зокрема, в Шевченківському районі Харкова ворожий дрон атакував гуртожиток. За словами Ігоря Терехова, на місці удару спалахнула пожежа, зараз проводиться евакуація людей.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

