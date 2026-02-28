Деталі зібрав 24 Канал.

Де летять "Шахеди" в ніч з 28 лютого на 1 березня?

Де зараз тривога в Україні

20:32, 28 лютого

Чернігівщина: БпЛА на півдні Семенівки, курс – південно-східний.

20:31, 28 лютого

Харківщина: БпЛА в напрямку Дергачів, Старого Салтова, Шевченкового, Білого Колодязя.

20:10, 28 лютого

БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки.

20:06, 28 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

19:05, 28 лютого

Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Вільшан, Рогані, Великого Бурлука.

19:04, 28 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

18:56, 28 лютого

БпЛА в напрямку Харкова з півдня.