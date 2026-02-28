Деталі зібрав 24 Канал.
Де летять "Шахеди" в ніч з 28 лютого на 1 березня?
Де зараз тривога в Україні
Чернігівщина: БпЛА на півдні Семенівки, курс – південно-східний.
Харківщина: БпЛА в напрямку Дергачів, Старого Салтова, Шевченкового, Білого Колодязя.
БпЛА на Миколаївщині в напрямку Снігурівки.
БпЛА в напрямку Сум з півночі.
Харківщина: БпЛА в напрямку Харкова, Вільшан, Рогані, Великого Бурлука.
БпЛА в напрямку Сум з півночі.
БпЛА в напрямку Харкова з півдня.