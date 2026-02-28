Детали собрал 24 Канал.
Где летят "Шахеды" в ночь с 28 февраля на 1 марта?
Где сейчас тревога в Украине
Черниговщина: БпЛА на юге Семеновки, курс – юго-восточный. Харьковщина: БпЛА в направлении Дергачей, Старого Салтова, Шевченкового, Белого Колодезя. БпЛА на Николаевщине в направлении Снигиревки. БпЛА в направлении Сум с севера. Харьковщина: БпЛА в направлении Харькова, Ольшан, Рогани, Великого Бурлука. БпЛА в направлении Сум с севера. БпЛА в направлении Харькова с юга.
