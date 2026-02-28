Детали собрал 24 Канал.

Где летят "Шахеды" в ночь с 28 февраля на 1 марта?

Где сейчас тревога в Украине

20:32, 28 февраля

Черниговщина: БпЛА на юге Семеновки, курс – юго-восточный.

20:31, 28 февраля

Харьковщина: БпЛА в направлении Дергачей, Старого Салтова, Шевченкового, Белого Колодезя.

20:10, 28 февраля

БпЛА на Николаевщине в направлении Снигиревки.

20:06, 28 февраля

БпЛА в направлении Сум с севера.

19:05, 28 февраля

Харьковщина: БпЛА в направлении Харькова, Ольшан, Рогани, Великого Бурлука.

19:04, 28 февраля

БпЛА в направлении Сум с севера.

18:56, 28 февраля

БпЛА в направлении Харькова с юга.