Про це повідомляє Financial Times. Америка не має достатньо боєприпасів для себе самої, а тому Україна під загрозою як її союзник.

Чому Україні може не вистачити ППО через війну США проти Ірану?

Видання нагадує: під час 12-денної війни в 2025 році, коли США вдарили по іранських ядерних об'єктах і допомагали Ізраїлю відбивати напад, у них дуже швидко скінчився арсенал ракет-перехоплювачів.

Обмежені постачання критично важливих оборонних боєприпасів для захисту американських військ та союзників від ракет Тегерана мають впливати на будь-який американський військовий наступ проти Ірану. Про це говорять західні посадовці й аналітики.

Звісно, Іран буде відповідати на американські удари – і вже робить це. Тож у США міркують, чи не обтяжить відповідь Ірану постачання важливих боєприпасів. Усе це вплине не лише на війну в Україні, але й на плани Америки щодо можливого конфлікту з Китаєм чи Росією. Тобто обмежені запаси ППО можуть позначитися на подальшому постачанні для ЗСУ.