Про це повідомило Суспільне та мер Харкова Ігор Терехов.

Дивіться також Росіяни запускали "Шахеди" та ракету: де літали дрони та що відомо про наслідки атаки

Яка причина вибухів у Харкові?

Повітряну тривогу у Харківському районі оголосили ще о 06:08 28 лютого. Загалом для області була різна загроза: від застосування ворогом ударних БпЛА до балістики.

Журналісти повідомили про низку вибухів у місті о 12:33. Упродовж щонайменше години там прогриміла ще серія нових.

Мер Терехов інформував, що один з ударів стався у Холодногірському районі. У Харківській ОВА уточнили, що попередньо, обійшлось без постраждалих. Відповідні служби з'ясовують наслідки російського обстрілу.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух швидкісної цілі в бік Харкова, де згодом почули черговий вибух.

Крім того, гучно було також в області. Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що приліт міг статись за межами населеного пункту. Попередньо, ніхто не постраждав.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Атака на Україну: які наслідки?