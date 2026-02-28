Об этом сообщило Суспильне и мэр Харькова Игорь Терехов.
Какова причина взрывов в Харькове?
Воздушную тревогу в Харьковском районе объявили еще в 06:08 28 февраля. В целом для области была разная угроза: от применения врагом ударных БПЛА до баллистики.
Журналисты сообщили о ряде взрывов в городе в 12:33. В течение как минимум часа там прогремела еще серия новых.
Мэр Терехов информировал, что один из ударов произошел в Холодногорском районе. В Харьковской ОГА уточнили, что предварительно, обошлось без пострадавших. Соответствующие службы выясняют последствия российского обстрела.
Тем временем Воздушные силы ВСУ предупредили о движении скоростной цели в сторону Харькова, где впоследствии услышали очередной взрыв.
Кроме того, громко было также в области. Председатель Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что прилет мог произойти за пределами населенного пункта. Предварительно, никто не пострадал.
Атака на Украину: какие последствия?
По данным ГСЧС, под вражеской атакой была Ямпольская община на Сумщине. В результате обстрела там уничтожено здание агрофирмы, а взрывная волна выбила окна в пятиэтажках. Известно о по меньшей мере одной погибшей и пострадавшей.
Ночью под атакой дронов также была Днепропетровская область. Из-за обстрела там произошел пожар на одной из железнодорожных станций, есть пострадавший. Также известно, что один из сбитых дронов упал возле дома мэра Днепра.
В Обуховском районе Киевской области вражеские дроны повредили частный дом, аграрное помещение и машину.