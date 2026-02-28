Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Дивіться також Ворог вгатив по одній зі станцій на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, постраждав машиніст

Які наслідки падіння "Шахеда" у Дніпрі?

Як розповів Філатов, Росія знову била ударними дронами по Дніпру. Під час роботи ППО збитий "Шахед" впав біля його приватного будинку. Дрон був за 10 метрів від оселі.

Зазначається, що від серйозних наслідків врятувала товста підпірна стінка.

Філатов нагадав, що під час повномасштабної війни навіть у прифронтовому Дніпрі кожен перебуває під загрозою обстрілу. До того ж він додав, що не вважає це "якимсь замахом" на його життя.

Принагідно ще раз висловлюю слова подяки всім нашим Силам оборони, що тримають російську навалу. Бо коли б не вони, то зрозуміло, що б було,

– наголосив мер Дніпра.

Які регіони ще атакувала Росія?