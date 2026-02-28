Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Які наслідки удару по станції?
За даними міністра, внаслідок удару по електровозу поранень зазнав машиніст. Чоловікові надали медичну допомогу, його стан стабільний. Але через влучання на місці спалахнула пожежа, на місці працюють екстрені служби.
Це чергова спроба Росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні,
– написав Олексій Кулеба.
Попри це, за його словами, рух поїздів здійснюється у звичному режимі та за графіком. Він наголосив, що українська залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз.
Нагадаємо, раніше вже повідомляли про атаку на Дніпропетровську область цієї ночі. Начальник ОВА Олександр Ганжа повідомляв, про пожежу в одному з районів Дніпра. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Що відомо про російські атаки на залізницю?
Олексій Кулеба повідомляв про особливе посилення обстрілів поїздів, колій і службового транспорту у Чернігівській і Сумській областях. Внаслідок ударів відомо й про постраждалих серед пасажирів та залізничників.
На початку лютого Росія атакувала об'єкти Укрзалізниці в Запорізькі області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнав тепловоз, який перебував на станції. На момент удару локомотивна бригада перебувала в укритті.
До слова, наприкінці січня Росія атакувала пасажирський потяг у Харківській області трьома БпЛА типу "Шахед", що призвело до пожежі у вагоні, у поїзді перебував 291 пасажир. Загинуло щонайменше 6 осіб.