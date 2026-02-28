Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Смотрите также На Украину летят российские "Шахеды": где есть опасность

Какие последствия удара по станции?

По данным министра, в результате удара по электровозу ранения получил машинист. Мужчине оказали медицинскую помощь, его состояние стабильное. Но из-за попадания на месте вспыхнул пожар, на месте работают экстренные службы.

Это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и поставки по всей стране,

– написал Алексей Кулеба.

Несмотря на это, по его словам, движение поездов осуществляется в обычном режиме и по графику. Он отметил, что украинская железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз.

Напомним, ранее уже сообщали об атаке на Днепропетровскую область этой ночью. Начальник ОГА Александр Ганжа сообщал, о пожаре в одном из районов Днепра. Пострадавших в результате атаки нет.

Что известно о российских атаках на железную дорогу?