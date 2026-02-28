ОВА информирует о последствиях ударов врага. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки На Украину летят российские "Шахеды": где есть опасность

Что известно об атаке на Днепр 28 февраля и ее последствиях?

В Днепропетровской области в разных районах, и в самом городе Днепр, несколько раз в течение ночи 28 февраля объявляли воздушную тревогу. В регион налетели ударные дроны врага, также Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиабомб (КАБов).

В 05:43 Александр Ганжа, начальник Днепропетровской ОВА, сообщил, что атака не обошлась без последствий для Днепра.

Враг атаковал Днепр. В одном из районов города пожар. Предварительно, никто не пострадал,

– написал он в соцсетях.

На момент публикации больше информации не было. Из других регионов этой ночью информация о взрывах не поступала.

Где атаковал враг на Днепропетровщине ранее?