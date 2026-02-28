ОВА інформує про наслідки ударів ворога. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки На Україну летять російські "Шахеди": де є небезпека
Що відомо про атаку на Дніпро 28 лютого і її наслідки?
В Дніпропетровській області у різних районах, та і в самому місті Дніпро, кілька разів упродовж ночі 28 лютого оголошували повітряну тривогу. У регіон налетіли ударні дрони ворога, також Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіабомб (КАБів).
О 05:43 Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА, повідомив, що атака не минулася без наслідків для Дніпра.
Ворог атакував Дніпро. В одному з районів міста пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав,
– написав він у соцмережах.
На момент публікації більше інформації не було. З інших регіонів цієї ночі інформація про вибухи не надходила.
Де атакував ворог на Дніпропетровщині раніше?
- 26 лютого російський "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Кривому Розі.
- Травмовані чоловік та жінка, їх госпіталізували. Окрім будинку постраждала пожежна частина.