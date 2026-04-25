Около 23:00 в Днепропетровской области снова зазвучала сирена воздушной тревоги из-за угрозы российских беспилотников.
Какие последствия атаки России на Днепр?
После 23:10 в Днепре прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы предупредили о вражеских дронах над городом.
Позже глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате атаки занялся пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже начали работать. Предварительно, обошлось без пострадавших.