Около 23:00 в Днепропетровской области снова зазвучала сирена воздушной тревоги из-за угрозы российских беспилотников.

Какие последствия атаки России на Днепр?

После 23:10 в Днепре прозвучала серия взрывов. Перед этим Воздушные силы предупредили о вражеских дронах над городом.

Позже глава ОВА Александр Ганжа уточнил, что в результате атаки занялся пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже начали работать. Предварительно, обошлось без пострадавших.