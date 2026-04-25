Об этом заявили в Днепропетровской ОВА. К сожалению, количество раненых только растет.
Сколько людей погибло и пострадало в результате обстрела Днепра сегодня?
В 8:56 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа написал, что спасатели достали из-под завалов тела двух погибших людей. Под завалами искореженного дома могут быть 5 человек, аварийно-спасательные работы продолжаются.
Ранен 21 человек.
В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки были пожары. Повреждены жилые дома, предприятия и объект промышленной инфраструктуры, частично разрушен 4-этажный многоквартирный жилой дом. И под завалами могут быть люди.
Обратите внимание! Спикер ГСЧС Днепропетровщины Сергей Ковтонюк рассказал, что спасатели разбирают разрушенные части дома вручную.
Пострадали и дети. На 7:34 спасатели указали, что ранены более 10 человек, из них 1 ребенок. Спасены же 30 человек, среди которых 5 детей.
Глава Днепра Борис Филатов сообщил, что несколько человек не выходят на связь.
В 8:20 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа снова выложил пост. В нем говорится, что были новые удары.
Более 10 часов враг атакует Днепр. Нанес удар и по АЗС. Там загорелся пожар. Горят и три грузовика. Информация о пострадавших уточняется,
– написал чиновник.
Где еще были атаки в ночь на 25 апреля и утром?
Ракет и дронов по Украине было 666. Именно такую цифру привели в Воздушных силах. ПВО сбила 610. На утро атака продолжается.
В Одесской области разрушены дома, повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Есть раненые. Кроме этого, удар пришелся на судно под флагом Панамы, которое выходило из порта. Оно работало на перевалке контейнерных грузов.
В Харькове были ночные удары по многоэтажкам и возле жилых домов. Уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод. Утром Россия ударила дронами, ранив полуторагодовалого мальчика.
О Киевщине известно только то, что местные власти просят не открывать окна – после атаки есть задымление. Ночью враг бил по Белой Церкви.
В Сумской области воздушная тревога продолжалась 16 часов. Много разрушенных жилых домов в Шосткинской общине и других. Есть несколько раненых.
На Николаевщине в результате ночной атаки повреждены ЛЭП. Без света 6 населенных пунктов.