Об этом заявили в Днепропетровской ОВА. К сожалению, количество раненых только растет.

Сколько людей погибло и пострадало в результате обстрела Днепра сегодня?

В 8:56 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа написал, что спасатели достали из-под завалов тела двух погибших людей. Под завалами искореженного дома могут быть 5 человек, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранен 21 человек.

В ГСЧС сообщили, что в результате массированной атаки были пожары. Повреждены жилые дома, предприятия и объект промышленной инфраструктуры, частично разрушен 4-этажный многоквартирный жилой дом. И под завалами могут быть люди.

Обратите внимание! Спикер ГСЧС Днепропетровщины Сергей Ковтонюк рассказал, что спасатели разбирают разрушенные части дома вручную.

Пострадали и дети. На 7:34 спасатели указали, что ранены более 10 человек, из них 1 ребенок. Спасены же 30 человек, среди которых 5 детей.

Последствия ударов по Днепру / Фото ГСЧС

Глава Днепра Борис Филатов сообщил, что несколько человек не выходят на связь.

Обстрелы Днепра сегодня / Фото ОВА

В 8:20 глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа снова выложил пост. В нем говорится, что были новые удары.

Более 10 часов враг атакует Днепр. Нанес удар и по АЗС. Там загорелся пожар. Горят и три грузовика. Информация о пострадавших уточняется,

– написал чиновник.



Какие области атаковала Россия сегодня / Инфографика AirGuard

Где еще были атаки в ночь на 25 апреля и утром?

Ракет и дронов по Украине было 666. Именно такую цифру привели в Воздушных силах. ПВО сбила 610. На утро атака продолжается.

В Одесской области разрушены дома, повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Есть раненые. Кроме этого, удар пришелся на судно под флагом Панамы, которое выходило из порта. Оно работало на перевалке контейнерных грузов.

В Харькове были ночные удары по многоэтажкам и возле жилых домов. Уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод. Утром Россия ударила дронами, ранив полуторагодовалого мальчика.

О Киевщине известно только то, что местные власти просят не открывать окна – после атаки есть задымление. Ночью враг бил по Белой Церкви.

В Сумской области воздушная тревога продолжалась 16 часов. Много разрушенных жилых домов в Шосткинской общине и других. Есть несколько раненых.

На Николаевщине в результате ночной атаки повреждены ЛЭП. Без света 6 населенных пунктов.