К сожалению, есть погибшие. Об этом сообщил начальник Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Какие последствия атаки на Черниговщину?

Известно, что Россия убила 2 человека, еще 7 – ранила.

Удар был комбинированный. В частности, Нежин, вероятно, атаковали баллистической ракетой и "Геранями".

К сожалению, двое мужчин погибли: одному было 30 лет, другому – 60. 54-летнего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями. Пострадала женщина старшего возраста,

– рассказал Чаус.

Последствия атаки на Черниговскую область / Фото ОВА

Обстреляли россияне и Городнянскую общину. По жилым районам летели "Герани". Повреждены десятки частных домов. Также известно о 5 пострадавших.

Еще одна "Герань" атаковала больницу в Семеновке. Повреждено здание медучреждения и котельная.

Кроме того, беспилотники атаковали Сновскую общину Корюковского района. В селах зафиксировано попадание по жилым домам. Горели дома мирных жителей, хозяйственные постройки и легковушка.

Всего в течение предыдущих суток было 27 обстрелов и прозвучало 54 взрыва. Работы спасателей осложнялись из-за постоянных атак.

Массированная атака на Украину: какие последствия?

Ночью Россия атаковала Украину 666 воздушными целями. Основной удар пришелся на Днепр. Так, ночью в городе вспыхнули пожары, были повреждения. В общем пострадал по меньшей мере 21 человек, а из-под завалов достали 3 тела.

На утро взрывы в Днепре продолжились. В частности, в пригороде загорелась АЗС и 3 грузовика.

Массированную атаку пережила и Одесская область. Там повреждена жилая застройка и припортовая территория, а также пострадали 2 человека.