Всегда находитесь в укрытиях, если в вашем регионе объявлена воздушная тревога. 24 Канал следит, где движутся российские беспилотники.

19:34, 24 апреля

Запорожье – в районе города вражеский БпЛА.

19:27, 24 апреля

Николаев – БпЛА на город.

18:43, 24 апреля

Сумщина – БпЛА в районе Шостки и Воронежа.

18:25, 24 апреля

Николаев – в районе города вражеские БпЛА.

18:25, 24 апреля

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.