Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, в чем может быть главное преимущество Украины. Оно связано не только с разработками, но и со скоростью, с которой новые решения доходят до фронта.

Как меняется война дронов?

Сейчас война дронов подходит к новому этапу, Украина готовит переход к автономным системам, которые смогут самостоятельно определять цели и маневрировать.

К слову! Кирилл Буданов заявил, что Украина готовит для России технологический "сюрприз" на поле боя. Увеличение количества дронов уже не дает решающего преимущества, потому что обе стороны вышли на предел имеющихся систем управления. Поэтому следующий этап – переход к автономным беспилотным системам с искусственным интеллектом, которые смогут сами распознавать цели, маневрировать и атаковать почти без участия оператора. По словам Буданова, такие наработки в Украине уже есть и именно они могут стать ближайшим "сюрпризом" для врага.

Потребность в таких решениях возникла не случайно. И украинцы, и россияне уже приблизились к границе привычных технологий управления дронами, поэтому дальше преимущество получит тот, кто быстрее переведет новые разработки в боевое применение.

Не готовы. Они над ним не работали. Они скованы по рукам. Креативность россиян намного ниже нашей. И поэтому они не могут так быстро адаптироваться. У нас любой может изобрести дрон, может изобрести условно баллистическую ракету. Он найдет финансирование и поддержку государства,

– объяснил Андрющенко.

Он отметил, что в Украине новые идеи быстрее доходят до производства и фронта. В России этот путь тормозят бюрократия, долгие согласования и затяжные тесты, поэтому там не могут так же быстро подстраиваться под новый этап войны дронов.

Украина использует искусственный интеллект в дронах

В Украине уже есть разработки, которые позволяют дрону не терять цель даже после исчезновения связи. Речь идет о технологиях на базе искусственного интеллекта, которые могут самостоятельно искать нужный объект и доводить атаку до конца. В качестве примера он привел одну из компаний, с которой поддерживает контакт. Ее создали переселенцы с оккупированных территорий, и именно они участвуют в разработке таких решений, что уже работают в связке с украинскими и европейскими производителями.

Это технология, которая позволяет использовать искусственный интеллект, который ищет цели, и в случае отключения, например, интернет-связи все равно цель будет поражена,

– объяснил Андрющенко.

Он отметил, что это не единичный пример, потому что подобные украинские технологии уже есть и у других разработчиков. По его словам, у россиян таких решений нет, и именно здесь Украина смогла выйти далеко вперед.

Чему Украину научило российское оптоволокно?

Единственное направление, где россияне в свое время смогли вырваться вперед, – это оптоволокно. Андрющенко считает, что именно эта история хорошо показала украинским разработчикам, как нельзя работать дальше, если не хочется снова догонять врага. Он пояснил, что новые идеи нельзя надолго оставлять на этапе согласований или кабинетных проверок. Их надо сразу тестировать на фронте, потому что даже неудачная попытка дает больше пользы, чем затягивание, после которого Россия первой запускает новую технологию в работу.

Лучше мы ошибемся, какая-то технология не сработает, чем снова она окажется сначала у россиян, а потом мы будем догонять,

– объяснил Андрющенко.

После этого, по его словам, Украина изменила подход и начала действовать быстрее. Теперь это позволяет не просто реагировать на чужие решения, а самим задавать темп в тех направлениях, где технологии меняются просто во время войны.

Как в России реагируют на украинское преимущество?

Андрющенко обратил внимание, что это отставание уже видят не только в Украине, о нем все чаще говорят и российские Z-блогеры, и люди из круга тех, кто следит за ситуацией непосредственно у фронта. В этих средах уже понимают, что Россия проигрывает не в каком-то одном решении, а в самом темпе технологических изменений.

Даже российские военные или околовоенные круги, которые касаются действительно к фронту, понимают, что они не просто отстали, а уже критически отстали и не видят там света в конце тоннеля,

– подытожил Андрющенко.

Новые украинские разработки появляются быстрее, чем российская система успевает на них реагировать, и именно это все сильнее бьет по их ощущению контроля. Последствия этого отставания россияне почувствуют уже в ближайшее время. Речь идет о новых украинских решениях, которые могут проявиться не только непосредственно на фронте, но и в глубине российских позиций.

