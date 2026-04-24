Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что эта операция демонстрирует, что правила игры изменились и Украина играет гораздо лучше.

Почему удары по оккупированным территориям могут изменить ход войны?

Сначала россияне сами попытались поразить "Шахедом" украинского командира "Флеша" в частном доме – и тем самым открыли ящик Пандоры: если частное жилье, где находится военный, становится законной целью, то это правило работает в обе стороны.

С того подъезда уже никто ничего не напишет и не скажет – можем только наблюдать и радоваться. Этот удар очередной раз доказывает, насколько эффективно работают наши люди на оккупированных территориях и наша разведка. Найти, где именно живут ФСБшники, подтвердить их присутствие и поразить непустую квартиру – это фантастическая операция,

– сказал Андрющенко.

По словам эксперта, когда-то все восхищались израильским Моссадом, а теперь украинская разведка сама стала эталонной. Удары по Донецку, уничтожение ПВО и удар по поселку Сартана – лишь часть системной работы, которая говорит сама за себя.

"После удара по Сартане пророссийские чаты мгновенно затихли – люди начали понимать, что надо быть осторожнее, и что Украина может вернуться. Вот так мы доносим свою идеологию – не словами, а ударами. Правила игры изменились в 2026 году, и ближе к осени, с 90 миллиардами на руках, разговор о мире пойдет совсем в другом ключе", – объяснил Андрющенко.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что россияне превратили Донецк в большой военный хаб, поэтому город стал приоритетной целью украинских дронов. По его мнению, удар стал возможным благодаря партизанской разведке и расширению дальности новых средств поражения.

