Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что удар стал возможным благодаря партизанской разведке и расширению дальности новых дронов.
Почему усилились удары по оккупированному Донецку?
Россияне использовали для этого пристройку возле жилого дома, и весь Донецк знал, где они находятся. Они наползли туда со всех сторон. Там нет воды, а только "русский дух". Поэтому куда не плюнешь, обязательно в какое-то русское чудо попадешь. Наших партизан там достаточно и они проверили это место, и туда полетели средства поражения,
– сказал Свитан.
Украина получила новые средства поражения оперативной дальности, поэтому Донецк, Макеевка, Шахтерск, Торез и Ясиноватая – все это в зоне досягаемости украинских дронов.
А в областном центре россияне имеют много баз, поэтому СОУ сосредоточились на их ликвидации.
"Воды нет, представляете, какие там "кучи" российского духа остаются, когда толпы бегают туда-сюда. Поэтому наши беспилотные системы благородно зачищают город от них. Большое спасибо Мадьяру, который дает нужное количество дронов для выполнения такой священной задачи", – отметил Свитан.
Обратите внимание! Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что в России есть нехватка работников на заводах и учреждениях. По его словам, из-за значительных потерь на фронте и дефицита живой силы процесс скрытой мобилизации в стране-агрессоре продолжается постоянно. В частности, российские губернаторы присылают на местные предприятия распоряжения по подготовке списков работников.
Что еще известно о потерях врага?
- По состоянию на 22 апреля 2026 года, по оценкам, Россия потеряла около 1 321 450 военнослужащих, из них 1 140 – за последние сутки. Также был уничтожен один танк и другая техника.
- На Добропольском направлении россияне понесли значительные потери – за полтора суток они потеряли более взвода личного состава из-за неудачных штурмовых действий.
- СОУ отбили попытку прорыва российских войск в Часовом Яру, нанеся им потери. В результате атаки уничтожили одну ББМ, 10 мотоциклов и 2 квадроцикла, а также ликвидировали 6 оккупантов.