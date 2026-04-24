Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що ця операція демонструє, що правила гри змінилися й Україна грає набагато краще.

Чому удари по окупованих територіях можуть змінити хід війни?

Спочатку росіяни самі спробували уразити "Шахедом" українського командира "Флеша" в приватному будинку – і тим самим відкрили скриньку Пандори: якщо приватне житло, де перебуває військовий, стає законною ціллю, то це правило працює в обидва боки.

З того під’їзду вже ніхто нічого не напише і не скаже – можемо лише спостерігати та радіти. Цей удар черговий раз доводить, наскільки ефективно працюють наші люди на окупованих територіях і наша розвідка. Знайти, де саме мешкають ФСБшники, підтвердити їхню присутність і вразити непорожню квартиру – це фантастична операція,

– сказав Андрющенко.

За словами експерта, колись усі захоплювалися ізраїльським Моссадом, а тепер українська розвідка сама стала еталонною. Удари по Донецьку, знищення ППО та удар по селищі Сартана – лише частина системної роботи, яка говорить сама за себе.

"Після удару по Сартані проросійські чати миттєво затихли – люди почали розуміти, що треба бути обережнішими, і що Україна може повернутися. Ось так ми доносимо свою ідеологію – не словами, а ударами. Правила гри змінилися у 2026 році, і ближче до осені, з 90 мільярдами на руках, розмова про мир піде зовсім в іншому ключі", – пояснив Андрющенко.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що росіяни перетворили Донецьк на великий військовий хаб, тому місто стало пріоритетною ціллю українських дронів. На його думку, удар став можливим завдяки партизанській розвідці та розширенню дальності нових засобів ураження.

