Інститут вивчення війни проаналізував перебіг бойових дій в Україні. За даними аналітиків, російські війська продовжують обмежені атаки на кількох напрямках.

Яка ситуація на фронті?

Сумщина

Російські сили надають пріоритет наступальним операціям на схід і південний схід від міста Суми, а не діям на північ і північний схід від міста.

Речник Об'єднаного угруповання військ України полковник Віктор Трегубов заявив, що окупанти в Сумській області найінтенсивніше атакують уздовж міжнародного кордону на півдні області.

Також він зазначив, що ворог захопив Миропільське (на схід від Сум) і просунувся на два-три кілометри вглиб у деяких районах уздовж кордону.

Харківщина

23 квітня російські сили провели диверсійну операцію та продовжили наступальні дії на північному сході від Харкова, тоді як українські сили здійснили контратаки в цьому районі. Так, геолоковані кадри показують, як Сили оборони завдають ударів по російських військовослужбовцях на північний захід від Бочкового (на північний схід від Харкова).

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив 22 квітня, що російські безпілотники приблизно 50 разів атакували Богодухів. Це місто розташоване на північний захід від Харкова, на річці Мерла, на перетині траси Р-46 Суми – Харків і Р-45 Харків – Охтирка).

Російські війська протягом останнього тижня, приблизно з 18 квітня, посилили удари по Богодухову. Ймовірно, вони намагаються тиснути на український тил, щоб ускладнити постачання між Сумами та Харковом і підготувати умови для майбутнього наступу,

– пояснили експерти ISW.

Російські сили продовжували наземні атаки на Куп'янському напрямку.

За словами Трегубова, окупанти активізували інфільтраційні дії на північ від Куп'янська поблизу Голубівки. Вони намагаються ліквідувати український плацдарм, посилюючи штурмові операції на лівому березі річки Оскіл.

Військовий уточнив, що загарбники не утримують жодних постійних позицій у Куп'янську-Вузловому (на північ від Куп'янська), попри заяви начальника Генерального штабу Росії генерала армії Валерія Герасимова від 21 квітня.

Донеччина

Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, повідомив 23 квітня, що окупанти готуються провести механізований наступ і продовжують бити по українських логістичних маршрутах, щоб ускладнити ротацію особового складу та постачання боєприпасів

Російські сили продовжують інфільтраційні дії на Слов'янському напрямку. Геолоковані кадри за 23 квітня показують, як українські сили завдають ударів по російських позиціях у східній частині Рай-Олександрівки (на південний схід від Слов'янська).

Інші кадри демонструють, як росіяни обстрілюють українську позицію на північний схід від Лимана в районі, де ворог раніше заявляв про свій контроль.

Загарбники нещодавно продовжили наступальні дії на Костянтинівському напрямку, але підтверджених просувань не досягли.

Кадри, опубліковані 22 квітня, свідчать, що українські сили утримують позиції на північний схід від Стінки (на північ від Костянтинівки) та в південній частині Часового Яру (на північний схід від Костянтинівки) – у районах, де російські джерела раніше заявляли про присутність окупантів.

Російські сили продовжують проводити механізовані та моторизовані штурми на Костянтинівському напрямку. Кадри, опубліковані 22 квітня, показують, як українські сили уразили три російські машини на південь від Предтечиного (на схід від Костянтинівки) під час моторизованого штурму приблизно взводного рівня.

Окупанти також нещодавно провели два механізовані штурми приблизно взводного масштабу на Краматорському напрямку – на схід від Часового Яру.

Російські сили продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, зосередивши атаки на північний захід і північ від Покровська, однак підтверджених просувань не здійснили.

Державний російський телеканал "Перший канал" 21 квітня опублікував відео, на якому двоє окупантів нібито з 35-ї мотострілецької бригади підіймають прапор у селі Гришине. Насправді росіяни перебували в Михайлівці (на південний схід від Покровська та приблизно за 40 кілометрів від Гришиного).

Запоріжжя

Українські сили продовжують утримувати позиції на південний захід від Гуляйполя, тоді як російські війська зосереджують наступальні дії на північний захід і захід від міста.

Геолоковані кадри, опубліковані 22 квітня, показують присутність українських сил у Чарівному в районах, де росіяни раніше стверджували про свою присутність.

Речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин повідомив 22 квітня, що російські сили все ще перебувають за 15 кілометрів від Оріхова, спростувавши заяви російських посадовців про нібито вуличні бої в місті.

Волошин зазначив, що ворогу спершу потрібно захопити Новоданилівку (безпосередньо на південь від Оріхова), перш ніж починати наземні штурми самого населеного пункту.

Ситуація на фронті / Карти ISW

