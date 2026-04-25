О таком жителей проинформировал временно исполняющий обязанности городского головы Владимир Вовкотруб.
Смотрите также Масштабный пожар и проблемы со светом: Луганск стал мишенью для дронов
Какова ситуация в Белой Церкви после обстрела?
Местные власти призвали жителей, которые находятся вблизи места возникновения пожара придерживаться следующих рекомендаций:
- плотно закрыть окна и двери;
- ограничить время пребывания на улице;
- соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Отмечается, что все экстренные службы начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью.
Враг снова пытается держать нас в напряжении, бьет по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос,
– написал Вовкотруб.