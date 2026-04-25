О таком жителей проинформировал временно исполняющий обязанности городского головы Владимир Вовкотруб.

Какова ситуация в Белой Церкви после обстрела?

Местные власти призвали жителей, которые находятся вблизи места возникновения пожара придерживаться следующих рекомендаций:

  • плотно закрыть окна и двери;
  • ограничить время пребывания на улице;
  • соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Отмечается, что все экстренные службы начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью.

Враг снова пытается держать нас в напряжении, бьет по мирной жизни, пытается сеять страх и хаос,
– написал Вовкотруб.