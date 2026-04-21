О новых российских разработках Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Что Игнат сказал об атаке на дом "Флеша"?

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил прокомментировал удар по дому советника министра обороны Сергей Бескрестнова "Флеша". Он заявил, что этот "Шахед" мог управляться онлайн непосредственно из России. Игнат сказал, что этого нельзя исключать, так как уже не впервые публичные люди пострадали от российской атаки.

То, что произошло с Сергеем, действительно тоже очередное подтверждение, что не только противник, как он заявляет, атакует какие-то там объекты, которые хочет поразить, а и жилые дома, как многоквартирные, так и частные, становятся объектом террористических атак врага,

– сообщил Игнат.

Он рассказал, что большинство ракет и беспилотников программируются заранее и имеют заданные маршрут, скорость и высоту полета. Однако развитие технологий происходит постоянно и россияне постоянно улучшают свои возможности.

Как россияне улучшают собственные БпЛА?

Юрий Игнат назвал несколько способов, которыми пользуется враг, среди них:

Mesh-сеть – это взаимодействие дронов друг с другом, которые становятся своеобразными ретрансляторами. Благодаря этому оператор на территории России может благодаря этой сети управлять тем или иным БпЛА в режиме реального времени. Такие технологии позволяют врагу точечно атаковать движущиеся цели. Он заявляет, что уже фиксировались случаи, когда "Шахед" прямо управляется оператором и направляется на автомобиль или мобильную огневую.

Управление через мобильные сети . Игнат отметил, что враг постоянно ищет способа усовершенствовать дроны. Он напомнил, что Воздушные силы предупреждали о российских попытках вербовки людей для того, чтобы регистрировать Starlink. По его словам, оккупанты могут использовать мобильные сети для того, чтобы с помощью мобильных операторов управлять тем или иным дроном и свидетельством того могут быть сим-карты, найденные в некоторых модемах.

Отличия в оснащении. Игнат рассказывает, что уже фиксировались российские дроны, которые вроде бы одинакового типа извне, однако отличаются по определенным компонентам внутри.

Игнат заявил, что украинские специалисты постоянно изучают такие дроны, чтобы эффективнее им противодействовать.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо в разговоре с 24 Каналом заявил, что в тактике применения mesh-связи есть немало новых угроз. По его словам по Сергею Бескрестнову летело четыре "Шахеды", два из них сбили, но еще двум удалось долететь. Управление этими бортами осуществляли напрямую с территории России. Пехньо заявил, что пятой частью всех дронов, которые выпускают по Украине, управляют из России с помощью mesh-связи.

