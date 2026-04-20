Основные факты о военном эксперте и советнике Минобороны собрал 24 Канал.

Кто такой "Флеш"?

Сейчас Сергей Бескрестнов, более известный под позывным "Флеш", – один из ключевых украинских экспертов в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР).

В январе 2026 года он официально присоединился к работе Министерства обороны, став советником вице-премьера и министра обороны Михаила Федорова. Его деятельность сосредоточена на технологических решениях для противодействия российским беспилотникам и анализе инструментов противника.

Образование и начало военной карьеры

Бескрестнов имеет профильное военно-техническое образование – в 1997 году он окончил Киевский военный институт управления и связи, где специализировался на радио- и космической связи.

В дальнейшем он развивал свои знания в европейских учебных центрах, изучая современные телеком-стандарты, в частности GSM и радиорелейные технологии.

Его профессиональный путь начался в сфере телекоммуникаций. Он занимал руководящие должности в компаниях, которые впоследствии стали основой для крупнейших мобильных операторов Украины – Киевстар и Vodafone Украина.

С 2009 года Бескрестнов сосредоточился на собственных ИТ-проектах.

Роль в войне с 2022 года

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году "Флеш" присоединился к обороне Киевской области. Совместно с 3-м полком ССО и 136-м батальоном ТрО он работал над созданием стабильной системы военной связи на севере региона.



"Флеш" – один из ключевых экспертов в сфере дронов и РЭБ

Впоследствии Бескрестнов активно включился в подготовку украинских военных. Его ключевые направления – противодействие вражеским дронам, анализ их радиосигналов и практическое применение средств РЭБ. Он регулярно работал непосредственно на передовой и проводил учения в самых горячих точках фронта.

Звание и текущая деятельность

Несмотря на то, что в 2023 году его видели с офицерскими погонами, сам Бескрестнов отмечал, что не является кадровым военным и не занимает официальной должности в ВСУ. В то же время его роль как независимого эксперта только росла.

С 2024 года он возглавляет общественную организацию "Центр радиотехнологий", а также активно делится аналитикой через социальные сети и собственные каналы коммуникации.



"Флеш" прошел путь от эксперта в сфере связи до советника Минобороны

Работа в Минобороны

25 января 2026 года Сергей Бескрестнов стал советником министра обороны. В новой роли он отвечает за технологические направления, среди которых:

системные решения для противодействия российским ударным и разведывательным беспилотникам;

анализ и использование трофейной техники;

оценка новейших военных разработок.

По словам Михаила Федорова, "Флеш" является одним из сильнейших практических специалистов в области дронов, РЭБ и анализа технологий противника.

Покушение на жизнь Бескрестнова: что известно?