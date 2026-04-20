Кожен п'ятий "Шахед" керується з Росії. Про це Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив в ефірі телемарафону.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": для яких регіонів є загроза удару та де лунали вибухи

Які нові деталі відомі про атаку "Шахедів" на дім "Флеша"?

За його словами, інцидент мав ознаки цілеспрямованої операції, метою якої було його знищення. Він зазначив, що Україна має підтвердження дистанційного керування дроном із російської території.

Бескрестнов також повідомив, що близько 20% "Шахедів", які використовує Росія, можуть бути оснащені системами онлайн-керування через мережі зв'язку з території Росії.

Коментуючи власний стан після атаки, він зазначив, що має проблеми зі здоров'ям, однак залишився живим і має намір продовжувати роботу. Унаслідок удару його житло та майно були повністю знищені.

Довідково. Сергій Бескрестнов ("Флеш") – це фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки, голова громадської організації "Центр радіотехнологій". 25 січня Сергій Бескрестнов став радником міністра оборони України з технологічних напрямів, зокрема у сферах дронів, РЕБ та аналізу рішень противника.

Що відомо про атаку дронів-камікадзе у ніч на 20 квітня?