Спустіться в укриття, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. 24 Канал повідомляє, в якому напрямку зараз рухаються російські БпЛА.
Де фіксують ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА з Харківщини – курсом на Павлоград.
БпЛА фіксують на Сумщині, курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
БпЛА летять з Харківщини на Полтавщину.
Група БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південний.
БпЛА у Чорному морі курсом на Миколаївщину, рухаються північному напрямку.
БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Комишня, курсом на Київщину.
БпЛА у Чорному морі змінили курс на Миколаївщину, рухаються північним курсом.
БпЛА на Сумщині й Харківщині, курсом на Полтавщину.