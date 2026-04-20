Спустіться в укриття, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. 24 Канал повідомляє, в якому напрямку зараз рухаються російські БпЛА.

00:35, 20 квітня

БпЛА з Харківщини – курсом на Павлоград.

00:03, 20 квітня

БпЛА фіксують на Сумщині, курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

23:37, 19 квітня

БпЛА летять з Харківщини на Полтавщину.

23:01, 19 квітня

Група БпЛА на північному заході Харківщини, курс – південний.



22:16, 19 квітня

БпЛА у Чорному морі курсом на Миколаївщину, рухаються північному напрямку.



21:30, 19 квітня

БпЛА на Полтавщині в районі населеного пункту Комишня, курсом на Київщину.

20:55, 19 квітня

БпЛА у Чорному морі змінили курс на Миколаївщину, рухаються північним курсом.

20:54, 19 квітня

БпЛА на Сумщині й Харківщині, курсом на Полтавщину.