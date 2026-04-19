Деталі зібрав 24 Канал. Зауважимо, що увечері неділі в Києві не було тривоги.

Що за об'єкт пролетів над Києвом 19 квітня?

Соцмережі одразу ж охрестили його кометою. Втім, це не вона.

Довідка. Комета – це космічне тіло, яке складається з яскравого згустку-ядра, оточеного світлою туманною оболонкою (комою) із газу та пилу й одного чи кількох хвостів.

Судячи з роликів, оприлюднених в інтернеті, невідомий об'єкт був дуже яскравим і летів повільно. Його зафіксували в різних районах столиці.

Більшість користувачів, які фільмували об'єкт, дивувалися і запитували одне одного, що це може бути.

Були також припущення, що це метеор або болід. Якщо уламки комет чи астероїдів згоряють в атмосфері Землі, тоді це називають метеором. До слова, рештки метеорних тіл, що впали на Землю, називають метеоритами.

А от болід – це великий вогняно-яскравий метеор, ніби вогняна куля, що рухається в небі. І він досить рідкісний.

Та слід зауважити, що метеор не летить так довго, а для боліда був надто довгий слід.

Що кажуть спеціалісти про об'єкт, який летів над Києвом?