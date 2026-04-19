Детали собрал 24 Канал. Заметим, что вечером воскресенья в Киеве не было тревоги.
Что за объект пролетел над Киевом 19 апреля?
Соцсети сразу же окрестили его кометой. Впрочем, это не она.
Справка. Комета – это космическое тело, которое состоит из яркого сгустка-ядра, окруженного светлой туманной оболочкой (комой) из газа и пыли и одного или нескольких хвостов.
Судя по роликам, обнародованных в интернете, неизвестный объект был очень ярким и летел медленно. Его зафиксировали в разных районах столицы.
Большинство пользователей, которые снимали объект, удивлялись и спрашивали друг друга, что это может быть.
Были также предположения, что это метеор или болид. Если обломки комет или астероидов сгорают в атмосфере Земли, тогда это называют метеором. К слову, остатки метеорных тел, упавших на Землю, называют метеоритами.
А вот болид – это большой огненно-яркий метеор, будто огненный шар, движущийся в небе. И он достаточно редкий.
И следует заметить, что метеор не летит так долго, а для болида был слишком длинный след.
Что говорят специалисты об объекте, который летел над Киевом?
- Телеграм-канал "Alpha Centauri | Космос" предполагает, что это может быть это вторая ступень ракеты Blue Origin New Glenn, которую запускали именно 19 апреля. Во время запуска не удалось вывести полезную нагрузку на необходимую орбиту.
- Телеграм-канал "Вселенная в кармане" информирует, что это не комета, а, скорее всего, космический мусор. "Движение кометы невозможно заметить за такой короткий срок – кометы так быстро не двигаются. Для болида это маловатая скорость. То что мы видим – типично для разрушения спутника или ступени ракеты в атмосфере", – написали там. Также специалисты предполагали, что это мог быть STARLINK-1894, который сошел с орбиты, но сами же опровергли свое сообщение, ведь спутник сошел раньше.