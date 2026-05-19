Немецкий оборонный стартап Helsing и космическая компания OHB объявили о создании совместного предприятия для разработки спутниковой системы наблюдения и наведения в космосе. Новый проект получил название Kirk. Об этом пишет Phys.

Для чего Германия создает космическую систему Kirk?

Речь идет о создании орбитальной системы тактической разведки, которая будет сочетать спутниковое наблюдение с системами искусственного интеллекта для обнаружения и идентификации целей.

Разработчики заявляют, что современных средств разведки уже недостаточно для новых условий ведения войны, поэтому нужны более быстрые и более автоматизированные системы анализа данных.

В совместном заявлении компании отметили, что Kirk станет "космическим решением для тактического наблюдения и разведки", которое будет дополняться AI-системой наведения.

Искусственный интеллект будет использоваться для:

обработки больших массивов данных;

автоматического распознавания целей;

координации работы спутников;

повышения скорости реагирования системы.

Компания Helsing будет отвечать прежде всего за AI-технологии, анализ данных и системы распознавания целей.

Стартап уже известен в Европе своими оборонными разработками, в частности программным обеспечением для военных систем и высокотехнологичных ударных дронов.

В свою очередь OHB занимается созданием полноценных космических систем – от спутников наблюдения Земли до разведывательных платформ.

Kirk станет не только немецким, но и международным консорциумом. В него также вошли немецкая компания Hensoldt и норвежская Kongsberg. Они специализируются на создании сенсоров, малых спутников и военных электронных систем.

Разработчики пока не раскрывают технических характеристик системы, количество спутников или общую стоимость проекта. Впрочем, само появление такого консорциума демонстрирует, насколько быстро европейские страны наращивают космические оборонные возможности.

Как пишет Reuters, в последние годы страны Запада все больше внимания уделяют безопасности в космосе. Германия в 2025 году представила свою первую национальную стратегию космической безопасности, признав космос критически важным элементом обороны и инфраструктуры.

Министр обороны Германии Boris Pistorius недавно объявил, что до 2030 года Бундесвер планирует потратить 35 миллиардов евро на космическую оборону. По его словам, причиной стали растущие риски со стороны России и потенциально Китая.

Космос становится новым направлением оборонной индустрии

Немецкий оборонный сектор активно выходит в космическую отрасль. Например, крупнейший оборонный концерн страны Rheinmetall в прошлом году создал совместное предприятие с финским производителем спутников ICEYE.

ICEYE специализируется на спутниках с радарами синтетической апертуры, которые могут вести наблюдение за поверхностью Земли независимо от погоды и времени суток. На фоне войны в Украине, рост роли спутниковой разведки и развития противоспутниковых технологий космос все больше превращается в отдельный театр потенциального военного противостояния.

Именно поэтому страны НАТО и крупные оборонные компании пытаются быстро укрепить свои возможности в этой сфере.