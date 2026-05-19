Німецький оборонний стартап Helsing та космічна компанія OHB оголосили про створення спільного підприємства для розробки супутникової системи спостереження та наведення у космосі. Новий проєкт отримав назву Kirk. Про це пише Phys.

Для чого Німеччина створює космічну систему Kirk?

Йдеться про створення орбітальної системи тактичної розвідки, яка поєднуватиме супутникове спостереження із системами штучного інтелекту для виявлення та ідентифікації цілей.

Розробники заявляють, що сучасних засобів розвідки вже недостатньо для нових умов ведення війни, тому потрібні швидші та більш автоматизовані системи аналізу даних.

У спільній заяві компанії зазначили, що Kirk стане "космічним рішенням для тактичного спостереження та розвідки", яке доповнюватиметься AI-системою наведення.

Штучний інтелект використовуватиметься для:

обробки великих масивів даних;

автоматичного розпізнавання цілей;

координації роботи супутників;

підвищення швидкості реагування системи.

Компанія Helsing відповідатиме насамперед за AI-технології, аналіз даних та системи розпізнавання цілей.

Стартап уже відомий у Європі своїми оборонними розробками, зокрема програмним забезпеченням для військових систем і високотехнологічних ударних дронів.

Своєю чергою OHB займається створенням повноцінних космічних систем – від супутників спостереження Землі до розвідувальних платформ.

Kirk стане не лише німецьким, а й міжнародним консорціумом. До нього також увійшли німецька компанія Hensoldt та норвезька Kongsberg. Вони спеціалізуються на створенні сенсорів, малих супутників та військових електронних систем.

Розробники поки не розкривають технічних характеристик системи, кількість супутників або загальну вартість проєкту. Втім, сама поява такого консорціуму демонструє, наскільки швидко європейські країни нарощують космічні оборонні можливості.

Як пише Reuters, останніми роками країни Заходу дедалі більше уваги приділяють безпеці в космосі. Німеччина у 2025 році представила свою першу національну стратегію космічної безпеки, визнавши космос критично важливим елементом оборони та інфраструктури.

Міністр оборони Німеччини Boris Pistorius нещодавно оголосив, що до 2030 року Бундесвер планує витратити 35 мільярдів євро на космічну оборону. За його словами, причиною стали зростаючі ризики з боку Росії та потенційно Китаю.

Космос стає новим напрямом оборонної індустрії

Німецький оборонний сектор активно виходить у космічну галузь. Наприклад, найбільший оборонний концерн країни Rheinmetall торік створив спільне підприємство з фінським виробником супутників ICEYE.

ICEYE спеціалізується на супутниках із радарами синтетичної апертури, які можуть вести спостереження за поверхнею Землі незалежно від погоди та часу доби. На тлі війни в Україні, зростання ролі супутникової розвідки та розвитку протисупутникових технологій космос дедалі більше перетворюється на окремий театр потенційного військового протистояння.

Саме тому країни НАТО та великі оборонні компанії намагаються швидко зміцнити свої можливості у цій сфері.