Соответствующую новость Федоров опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Чем будет заниматься Сергей Бескрестнов?

Михаил Федоров объяснил, что в современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя.

По его словам, это направление усиливают специалистами, которые уже доказали свою способность эффективно выполнять такие задачи.

Сергей "Флеш" Бескрестнов – мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника,
– говорится в заметке Федорова.

Министр добавил, что с начала полномасштабного вторжения "Флеш" работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в горячих точках.

Экспертиза "Флеша" – радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов",
– рассказал Федоров.

Сейчас его деятельность будет сосредоточена на разработке системных решений для противодействия ударным и разведывательным российским БпЛА с целью снижения эффективности вражеских атак.

Параллельно "Флеш" будет работать и над другими технологическими направлениями обороны, в частности:

  • работой с трофейной техникой врага;
  • экспертной оценкой новых военных разработок.

Советником Федорова также стал Стерненко

  • 22 января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что назначил активиста Сергей Стерненко на должность советника по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте.

  • По словам Федорова, опыт Сергея Стерненко будет полезным в еще одном ключевом треке – аналитика и эффективность. Известно, что по состоянию на сейчас только 50 подразделений из общих 400 выполняют около 70% всех боевых поражений врага.

  • Все процессы планируют совершенствовать через дополнительное обучение, анализ проведенных операций и обмен опытом военных непосредственно с фронта.