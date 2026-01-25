Соответствующую новость Федоров опубликовал на своих страницах в соцсетях.
Чем будет заниматься Сергей Бескрестнов?
Михаил Федоров объяснил, что в современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя.
По его словам, это направление усиливают специалистами, которые уже доказали свою способность эффективно выполнять такие задачи.
Сергей "Флеш" Бескрестнов – мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника,
– говорится в заметке Федорова.
Министр добавил, что с начала полномасштабного вторжения "Флеш" работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в горячих точках.
Экспертиза "Флеша" – радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов",
– рассказал Федоров.
Сейчас его деятельность будет сосредоточена на разработке системных решений для противодействия ударным и разведывательным российским БпЛА с целью снижения эффективности вражеских атак.
Параллельно "Флеш" будет работать и над другими технологическими направлениями обороны, в частности:
- работой с трофейной техникой врага;
- экспертной оценкой новых военных разработок.
Советником Федорова также стал Стерненко
22 января министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что назначил активиста Сергей Стерненко на должность советника по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте.
По словам Федорова, опыт Сергея Стерненко будет полезным в еще одном ключевом треке – аналитика и эффективность. Известно, что по состоянию на сейчас только 50 подразделений из общих 400 выполняют около 70% всех боевых поражений врага.
Все процессы планируют совершенствовать через дополнительное обучение, анализ проведенных операций и обмен опытом военных непосредственно с фронта.