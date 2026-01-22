Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Какую должность займет Стерненко в Минобороны?
Вечером 22 января Федоров сообщил о назначении Стерненко на должность советника по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте. По словам министра, опыт активиста и волонтера должен помочь в развитии и усилении беспилотных подразделений.
Федоров определил несколько основных направлений работы Министерства обороны. Среди них – базовое обеспечение дроновых подразделений, в частности систематизация. "Военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас", – добавил он.
По словам Федорова, опыт Стерненко будет полезным в еще одном ключевом треке – аналитика и эффективность. Он добавил, что сейчас только 50 подразделений из общих 400 выполняют около 70% всех боевых поражений противника.
Целью сотрудничества является ускорение роста эффективности других 350 подразделений и увеличение масштабов поражения объектов и личного состава врага.
Федоров отметил, что все процессы планируют совершенствовать через дополнительное обучение, анализ проведенных операций и обмен опытом военных непосредственно с фронта.
Есть общее видение по повышению эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень,
– подытожил министр.
Стерненко также отметил общее видение развития беспилотных технологий и подходов к укреплению обороны Украины.
"Готов помочь реализовать его стратегию", – добавил волонтер.
Он подчеркнул, что ключевой задачей является создание новых возможностей для украинского войска, в частности для дроновых подразделений. Речь идет об устранении имеющихся преград, масштабировании эффективных решений и распространении лучшего боевого опыта для усиления Сил обороны.
В то же время Сергей Стерненко поблагодарил министра за доверие.
Что известно о создании дроново-штурмовых подразделений?
Федоров анонсировал появление дроново-штурмовых подразделений в армии Украины. Эти подразделения рассматриваются как одно из главных направлений развития ВСУ.
Подразделения будут отличаться специальной штатной организацией и отдельной концепцией использования дронов в бою.
Результаты в Купянском районе подтверждают перспективность такого подхода, поэтому дроново-штурмовые формирования, вероятно, будут играть все большую роль в будущих боевых действиях.