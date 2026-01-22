Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Какую должность займет Стерненко в Минобороны?

Вечером 22 января Федоров сообщил о назначении Стерненко на должность советника по вопросам повышения эффективности использования дронов на фронте. По словам министра, опыт активиста и волонтера должен помочь в развитии и усилении беспилотных подразделений.

Федоров определил несколько основных направлений работы Министерства обороны. Среди них – базовое обеспечение дроновых подразделений, в частности систематизация. "Военные должны получать эффективное оружие, которое работает здесь и сейчас", – добавил он.

По словам Федорова, опыт Стерненко будет полезным в еще одном ключевом треке – аналитика и эффективность. Он добавил, что сейчас только 50 подразделений из общих 400 выполняют около 70% всех боевых поражений противника.

Целью сотрудничества является ускорение роста эффективности других 350 подразделений и увеличение масштабов поражения объектов и личного состава врага.

Федоров отметил, что все процессы планируют совершенствовать через дополнительное обучение, анализ проведенных операций и обмен опытом военных непосредственно с фронта.

Есть общее видение по повышению эффективности дроновых подразделений. Уверен, что вместе нам удастся воплотить все задуманное, помочь каждому экипажу расти и выйти на новый уровень,

– подытожил министр.

Стерненко также отметил общее видение развития беспилотных технологий и подходов к укреплению обороны Украины.

"Готов помочь реализовать его стратегию", – добавил волонтер.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является создание новых возможностей для украинского войска, в частности для дроновых подразделений. Речь идет об устранении имеющихся преград, масштабировании эффективных решений и распространении лучшего боевого опыта для усиления Сил обороны.

В то же время Сергей Стерненко поблагодарил министра за доверие.

