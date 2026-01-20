О революции в структуре Сил обороны и появлении дроново-штурмовых подразделений рассказал глава Минобороны Украины Михаил Федоров.

Какими будут дроново-штурмовые подразделения?

По словам Федорова, эти подразделения отличаются специальной штатной организацией и отдельной концепцией использования дронов в бою.

Он отметил, что недавно подразделение Code 9.2 провело в Купянском районе операцию, которая продемонстрировала высокую эффективность этой тактики.

Результаты подтверждают перспективность такого подхода, поэтому дроново-штурмовые формирования, вероятно, будут играть все большую роль в будущих боевых действиях.

Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них,

– резюмировал Федоров.

К слову, в Украине также планируется разработка и внедрение системы "антидронового купола" над Украиной. Речь идет о комплексной сети малой противовоздушной обороны, которая должна выявлять и уничтожать вражеские БпЛА еще на этапе подлета, а не постфактум.

