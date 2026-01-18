Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как дроны изменили войну?

В недавнем видео с фронта можно увидеть так называемый "танк Франкенштейна" – боевую машину, окруженную защитной оболочкой из грубо сваренных металлических пластин. Танк выдерживает около двух десятков ударов дронов, прежде чем последний из них поджигает его и заставляет экипаж эвакуироваться под шквальным артиллерийским огнем.

По словам авторов, это видео демонстрирует глубокую трансформацию современной войны, в которой относительно дешевые беспилотники уничтожают значительно дороже вооружение и личный состав.

Подобные кадры вызвали острую дискуссию среди высших российских военных, военных блогеров и аналитиков по эффективности их тактики. Обсуждение происходит на фоне войны на истощение, в которой оказалась Россия в Украине, а традиционные подходы больше не работают.

На протяжении века Россия полагалась на массированное применение живой силы, танков и артиллерии для прорыва обороны противника. В этой войне, из-за угрозы со стороны дронов, российская армия была вынуждена перейти к тактике небольших групп численностью от трех до пяти военных для захвата территорий,

Однако такая тактика не принесла значительных результатов: продвижение происходит медленно и сопровождается большими потерями.

То, что происходит в российско-украинской войне, является очень новым для всех военных экспертов, которые пытаются адаптироваться,

– сказал военный аналитик Александр Гольц.

В начале войны Россия имела около 10 тысяч танков, однако сейчас их количество сократилось до чуть более чем 3 тысяч. Производить же страна способна лишь около 200 танков в год.

В то же время ключевую роль получают беспилотники, по статистике, по состоянию на начало 2025 года 70% боевых потерь России связаны именно с атаками дронов.

Еще одной проблемой, о которой часто говорят, является подготовка личного состава. Многим из первых мобилизованных в 2022 году дали возможность сделать лишь несколько выстрелов перед тем, как отправить их на фронт. Даже сейчас, по словам экспертов, российские солдаты проходят лишь около трех недель подготовки.

При отсутствии надлежащего обучения некоторые солдаты и военные блогеры создали "пособия по выживанию", в которых дают советы по всему – от одежды и оружия до поведения во время атаки дрона.

Однако, несмотря на это, российская военная доктрина остается почти неизменной. В Москве до сих пор надеются найти технологическое решение, которое бы нивелировало проблему дронов, чтобы российская армия снова могла маневрировать на поле боя.

