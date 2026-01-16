Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил инспектор пограничной службы первой категории пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" Артем Дрозд, добавив, что в зимний период при минусовой температуре воздуха аккумуляторы беспилотников быстрее разряжаются.

Какие вызовы возникают зимой на фронте?

Нынешняя зима принесла в Украину морозы и снег. Как рассказал инспектор пограничной службы, погодные условия зимой вызывают случаи, когда дизельное топливо, которое используется для военной техники, может загустеть. Кроме того, есть риски, что может отказать гидравлика на пушках из-за низкой температуры воздуха.

"Снега и туманы помогают передвижению, логистике как нам, так и врагу, потому что не позволяют разведывательным дронам качественно работать. В этих условиях мы полагаемся на профессионализм наших бойцов. Они точно умеют использовать погоду себе на пользу. Это касается не только пехотинцев, пилотов, разведчиков, но и водителей, специалистов по логистике, инженеров", – отметил Дрозд.

По словам инспектора пограничной службы, военная техника в такую морозную погоду передвигается немного лучше, чем по грязи в осенний период или когда тает снег весной. Однако Дрозд подчеркнул, что противник сейчас почти не привлекает на поле боя технику, в основном – пехотные группы по несколько человек.

Они знают, что их техника будет уничтожена на выезде в первые секунды, потому что наша аэроразведка работает. Они прикрываются снегом, ходят малыми тактическими группами, но и их мы уничтожаем. В такой мороз пехота, которая плохо снаряжена, замерзает очень быстро, ей трудно выполнять свои задачи,

– объяснил Дрозд.

Как враг пытается воспользоваться зимней погодой?