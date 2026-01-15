Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что самая тяжелая ситуация на Покровско-Мирноградском направлении, где россияне пытаются парализовать украинскую логистику.
Как ВСУ сдерживают наступление врага на фронте?
В Сумской области идут локальные бои с переходом отдельных участков в серую зону в пределах сотен метров, однако говорить о серьезном прорыве противника речь не идет.
Россияне перебросили основные силы из Сумской области на Покровско-Мирноградское направление, оставив там менее подготовленные части, хотя морские пехотинцы и десантники продолжают наступательные действия. Мы также были вынуждены оттянуть часть резервов после стабилизации ситуации и перебросить их в Покровск,
– отметил Жмайло.
К югу от Волчанска село Кирпичное перешло в серую зону, где идут тяжелые бои. Россияне используют погодные условия для инфильтрации. Они пытаются проникнуть в тыл украинских позиций и прятаться в подвалах и посадках, чтобы накопиться и нарушить логистику наших подразделений. Однако ВСУ противодействуют этому с помощью боевых дронов-бомбардировщиков и наземных роботизированных комплексов.
К северу от Купянска россияне продолжают накопление сил – они имеют задачу вернуть город, поскольку его потеря стала серьезным ударом для российской пропаганды и лично для Путина. Однако достаточных сил для контрнаступления у них пока нет.
На Лиманском направлении, в частности у Ямполя, противник имел незначительные продвижения, но линия соприкосновения стабилизировалась. В Часовом Яру россияне активизировались и пытаются вытеснить ВСУ из западной части города, о чем сообщает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.
Удастся ли россиянам прорвать украинскую оборону?
"Им критически важно приблизиться к нашему поясу укреплений от Святогорска до Константиновки, чтобы постепенно уничтожать украинскую логистику. Именно поэтому они так настойчиво рвутся вперед. Россияне понимают, что там есть мощные оборонительные сооружения – информация об их развитии есть в открытом доступе", – объяснил Жмайло.
На юго-востоке Константиновки единичные группы пересекли городскую границу, но более глубокой инфильтрации нет.
Самая тяжелая ситуация складывается на Покровском направлении, где Силы обороны удерживают отдельные сектора. Поскольку ВСУ продолжают удерживать позиции в северной части города к северу от железной дороги, и противник не смог взять их в лоб, россияне пытаются создать "клещи" с северо-западного направления, чтобы еще больше усложнить работу ВСУ.
Россияне несколько затихли, но сейчас концентрируют огонь управляемых авиабомб и артиллерии на западной части Гуляйполя, пытаясь отсечь украинских защитников от логистических путей и таким образом блокировать их. Ситуация на линии соприкосновения остается тяжелой,
– подчеркнул Жмайло.
Что еще известно о ситуации на фронте?
- Российские войска пытаются прорваться к поселку Степногорск, чтобы создать выгодный плацдарм для обстрелов Запорожья.
- На Александровском и Ореховском направлениях продолжаются активные бои, где противник пытается пробиться сквозь украинскую оборону.
- Россияне продолжают давление на фронте, однако большинство атак терпят неудачу. Силы обороны Украины установили флаг в Майском, а враг несет значительные потери из-за ухудшения погодных условий.