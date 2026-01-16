По це в розмові з 24 Каналом зазначив інспектор прикордонної служби першої категорії прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" Артем Дрозд, додавши, що в зимовий період при мінусовій температурі повітря акумулятори безпілотників швидше розряджаються.
Які виклики постають взимку на фронті?
Цьогорічна зима принесла в Україну морози й сніг. Як розповів інспектор прикордонної служби, погодні умови взимку спричиняють випадки, коли дизельне пальне, яке використовується для військової техніки, може загуснути. Крім того, є ризики, що може відмовити гідравліка на гарматах через низьку температуру повітря.
"Сніги й тумани допомагають пересуванню, логістиці як нам, так і ворогу, бо не дозволяють розвідувальним дронам якісно працювати. В цих умовах ми покладаємося на фаховість наших бійців. Вони точно вміють використовувати погоду собі на користь. Це стосується не тільки піхотинців, пілотів, розвідників, а й водіїв, спеціалістів з логістики, інженерів", – зауважив Дрозд.
Зі слів інспектора прикордонної служби, військова техніка в таку морозну погоду пересувається трохи краще, ніж по багнюці в осінній період чи коли тане сніг навесні. Однак Дрозд підкреслив, що противник зараз майже не залучає на полі бою техніку, в основному – піхотні групи по декілька осіб.
Вони знають, що їхня техніка буде знищена на виїзді у перші секунди, бо наша аеророзвідка працює. Вони прикриваються снігом, ходять малими тактичними групами, але і їх ми знищуємо. У такий мороз піхота, яка погано споряджена, замерзає дуже швидко, їй важко виконувати свої завдання,
– пояснив Дрозд.
Як ворог намагається скористатись зимовою погодою?
Військовий оглядач Василь Пехньо розповів, що ворог зараз, коли робота дронів ускладнена, намагається активніше інфільтруватися. Він наголосив, що зимовий період є нависнажливішим для фронту та навів приклади найскладніших боїв за часи повномасштабної війни, які припадали на зиму.
- Росіяни атакують українську залізницю та її інфраструктуру. Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що "Шахеди", які противник спрямовує зокрема на залізницю на маршруті Ковель – Київ, оснащені магнітними мінами. Дрони скидають їх у сніг, через кілька днів вони починають вибухати і самознищуватися, що є небезпечним.