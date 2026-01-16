По це в розмові з 24 Каналом зазначив інспектор прикордонної служби першої категорії прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" Артем Дрозд, додавши, що в зимовий період при мінусовій температурі повітря акумулятори безпілотників швидше розряджаються.

Дивіться також Сіру зону контролюють по метрах: як змінився фронт за останні дні

Які виклики постають взимку на фронті?

Цьогорічна зима принесла в Україну морози й сніг. Як розповів інспектор прикордонної служби, погодні умови взимку спричиняють випадки, коли дизельне пальне, яке використовується для військової техніки, може загуснути. Крім того, є ризики, що може відмовити гідравліка на гарматах через низьку температуру повітря.

"Сніги й тумани допомагають пересуванню, логістиці як нам, так і ворогу, бо не дозволяють розвідувальним дронам якісно працювати. В цих умовах ми покладаємося на фаховість наших бійців. Вони точно вміють використовувати погоду собі на користь. Це стосується не тільки піхотинців, пілотів, розвідників, а й водіїв, спеціалістів з логістики, інженерів", – зауважив Дрозд.

Зі слів інспектора прикордонної служби, військова техніка в таку морозну погоду пересувається трохи краще, ніж по багнюці в осінній період чи коли тане сніг навесні. Однак Дрозд підкреслив, що противник зараз майже не залучає на полі бою техніку, в основному – піхотні групи по декілька осіб.

Вони знають, що їхня техніка буде знищена на виїзді у перші секунди, бо наша аеророзвідка працює. Вони прикриваються снігом, ходять малими тактичними групами, але і їх ми знищуємо. У такий мороз піхота, яка погано споряджена, замерзає дуже швидко, їй важко виконувати свої завдання,

– пояснив Дрозд.

До відома! Триває збір на придбання дронів та РЕБ для прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал". Долучитися можна донатом, відсканувавши вказаний нижче QR-код.

Як ворог намагається скористатись зимовою погодою?