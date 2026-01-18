Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як дрони змінили війну?

У нещодавньому відео з фронту можна побачити так званий "танк Франкенштейна" – бойову машину, оточену захисною оболонкою з грубо зварених металевих пластин. Танк витримує близько двох десятків ударів дронів, перш ніж останній із них підпалює його і змушує екіпаж евакуюватися під шквальним артилерійським вогнем.

За словами авторів, це відео демонструє глибоку трансформацію сучасної війни, у якій відносно дешеві безпілотники знищують значно дорожче озброєння та особовий склад.

Подібні кадри спричинили гостру дискусію серед вищих російських військових, військових блогерів та аналітиків щодо ефективності їхньої тактики. Обговорення відбувається на тлі війни на виснаження, у якій опинилася Росія в Україні, а традиційні підходи більше не працюють.

Протягом століття Росія покладалася на масоване застосування живої сили, танків і артилерії для прориву оборони противника. У цій війні, через загрозу з боку дронів, російська армія була змушена перейти до тактики невеликих груп чисельністю від трьох до п’яти військових для захоплення територій,

Однак така тактика не принесла значних результатів: просування відбувається повільно й супроводжується великими втратами.

Те, що відбувається в російсько-українській війні, є дуже новим для всіх військових експертів, які намагаються адаптуватися,

– сказав військовий аналітик Олександр Гольц.

На початку війни Росія мала близько 10 тисяч танків, однак нині їхня кількість скоротилася до трохи більше ніж 3 тисяч. Виробляти ж країна здатна лише близько 200 танків на рік.

Водночас ключову роль отримують безпілотники.За статистикою, станом на початок 2025 року 70% бойових втрат Росії пов'язані саме з атаками дронів.

Ще однією проблемою, про яку часто говорять, є підготовка особового складу. Багатьом із перших мобілізованих у 2022 році дали можливість зробити лише кілька пострілів перед тим, як відправити їх на фронт. Навіть зараз, за словами експертів, російські солдати проходять лише близько трьох тижнів підготовки.

За відсутності належного навчання деякі солдати та військові блогери створили "посібники з виживання", у яких дають поради щодо всього – від одягу й зброї до поведінки під час атаки дрона.

Однак, попри це, російська військова доктрина залишається майже незмінною. В Москві досі сподіваються знайти технологічне рішення, яке б нівелювало проблему дронів, щоб російська армія знову могла маневрувати на полі бою.

