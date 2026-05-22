Как теперь будут запускать Hornet?

На видео компании KettleTech Labs видно испытания нового аэростата. Он предназначен для подъема и сброса ударных беспилотников Hornet фирмы Swift Beat LLC.

Во время теста аэростат с дроном поднялся на высоту до 8 250 метров и самостоятельно сбросил БпЛА. После сброса Hornet сам выровнялся, начал планировать и упал примерно в 42 километрах от точки запуска.

Запуск дрона Hornet с воздушного шара: смотрите видео

Эксперты обратили внимание на заряд Hornet, который на момент падения составлял 95%. Это означает возможность продолжения полета после планирования уже с использованием собственного двигателя. Экономия заряда батареи позволяет выполнять резкие маневры или сохранять скорость на завершающем этапе полета во время поражения цели.

По дальности полета, то по имеющимся данным она составляет примерно 150 километров без дополнительных систем, с боевой частью 4 – 5 килограмма и общей массой до 15 килограммов. А при условии запуска с аэростата дрон может ударить по цели за 190 – 200 километров.

Но здесь стоит отметить, что аэростату нет ничего мешать сбросить Hornet на большем расстоянии от места взлета. Для этого необходимо лишь рассчитать и поймать необходимое направление ветра и высоту. Сам сброс также происходит автоматически без участия оператора, по запрограммированной высоте, геозоне или таймеру,

– рассказали в издании.

Почти не ограниченной становится дальность полета дрона при использовании антенны спутниковой связи Starlink. Зависит она здесь только от направления ветра и зоны покрытия Starlink.

Отдельно эксперты отметили, что такая схема усложняет перехват. Для сбивания врагу придется использовать зенитные ракеты, что дороже самого БпЛА.

Дело в том, что Hornet вместе с аэростатом имеют малую эффективную площадь рассеивания и почти не выделяют тепло, при условии выключенного двигателя,

– отметили эксперты.

Модернизация других дронов

Ранее сообщалось, что компания Vyriy Industries модернизировала дрон-камикадзе "Молния". После установки аэродинамического обтекателя дальность полета повысилась примерно на 30%. К тому же БпЛА стал более стабильным в воздухе.

Сейчас "Молния" может нести боевую часть 8 килограммов, достигать высоты полета до 2000 метров и лететь со скоростью до 140 километров в час.