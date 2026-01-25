Відповідну новину Федоров опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

Чим займатиметься Сергій Бескрестнов?

Михайло Федоров пояснив, що в сучасній технологічній війні важливо розуміти напрям розвитку інновацій, передбачати плани росіян та створювати продукти, які здатні переламати хід подій на полі бою.

За його словами, цей напрям посилюють фахівцями, які вже довели свою спроможність ефективно виконувати такі завдання.

Сергій "Флеш" Бескрестнов – мій радник з технологічних напрямів оборони. Він один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника,

– йдеться в дописі Федорова.

Міністр додав, що з початку повномасштабного вторгнення "Флеш" працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках.

Експертиза "Флеша" – радіозв'язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних "Шахедів",

– розповів Федоров.

Наразі його діяльність буде зосереджена на розробці системних рішень для протидії ударним і розвідувальним російським БпЛА з метою зниження ефективності ворожих атак.

Паралельно "Флеш" працюватиме й над іншими технологічними напрямами оборони, зокрема:

роботою з трофейною технікою ворога;

експертною оцінкою нових військових розробок.

